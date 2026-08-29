اليابان تعتزم تحويل موقع مصنع صلب سابق إلى مركز دفاعي

أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم "السبت"، عن توقيع وزارة الدفاع عقدًا مع شركة "نيبون ستيل" للاستحواذ على موقع مصنع سابق للشركة في مدينة "كوري" الواقعة في محافظة هيروشيما غربي البلاد وتحويله إلى مركز دفاعي.

وقال كويزومي، في مؤتمر صحفي، حسبما أوردت صحيفة (جابان توداي) - إن مدينة كوري تعد ذات أهمية بالغة للأمن القومي الياباني لأنها تضم قاعدة رئيسية لقوات الدفاع الذاتي البحرية، مؤكدًا استغلال مشروع إنشاء المركز الدفاعي لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل جذري.

وتخطط الحكومة لتحويل موقع مصنع "سيتوتشي" السابق إلى مركز دفاعي متعدد الوظائف، يضم مرافق مكتبية لقوات الدفاع الذاتي، ومصانع لتصنيع المعدات الدفاعية، ومنشآت لوجستية، ومهبطًا للطائرات المروحية لاستخدامها في الاستجابة للكوارث.

وتعتزم وزارة الدفاع دعوة الشركات الخاصة العاملة في مجالات إنتاج المعدات الدفاعية وصيانتها وإصلاحها وتطويرها لإنشاء مقر عمليات لها في الموقع.

وأشار كويزومي إلى أنه سيجرى اختيار الشركات بناءً على مساهمتها المحتملة في الاقتصاد المحلي، مضيفًا أن الحكومة ستعمل عن كثب مع شركة "نيبون ستيل" ومحافظة هيروشيما ومدينة "كوري" للمضي قدمًا في المشروع.