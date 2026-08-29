إندونيسيا ونيوزيلندا تبحثان تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والطاقة المتجددة

بحثت إندونيسيا ونيوزيلندا سبل تعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، الذي استضافته أوكلاند اليوم /السبت/.

وقال وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو - خلال الاجتماع، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، اليوم /السبت/ - إن الأمن الغذائي يمثل أحد المجالات الاستراتيجية في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التعاون لتلبية احتياجات المجتمع الإندونيسي، لا سيما الأطفال والشباب.

وناقش سوجيونو، ونظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، خطوات عملية لتعزيز التعاون في هذا المجال، تشمل رفع الإنتاجية الزراعية وتطوير تربية الماشية، إلى جانب تعزيز القدرات في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية في إندونيسيا.

كما بحث الجانبان زيادة التعاون التجاري، بما في ذلك تطبيق شهادات الحلال لتسهيل وزيادة صادرات وواردات المنتجات الحلال بين البلدين.

وفي مجال التعليم، اتفق الطرفان على مواصلة توسيع فرص المنح الدراسية للطلاب الإندونيسيين، خصوصًا في التخصصات المرتبطة بأولويات التنمية الوطنية.

وأكد البلدان التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال التعاون في المحافل الإقليمية، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومنتدى جزر المحيط الهادئ.