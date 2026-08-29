هجوم روسي بالمسيرات يقطع الكهرباء عن 300 ألف شخص في ميكولايف الأوكرانية

شنت طائرات مسيرة روسية هجوما مكثفا على منطقة ميكولايف الأوكرانية، ما أدى إلى حدوث انقطاع للكهرباء عن نحو 300 ألف شخص.

وذكرت الإدارة الإقليمية لولاية ميكولايف - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم "السبت"، أن "القوات الروسية هاجمت مرة أخرى البنية التحتية للطاقة في منطقة ميكولايف بطائرات مسيرة هجومية من طراز (شاهد).. ما ألحق أضرارا بمرافق الطاقة في المنطقة".

وأضافت الإدارة الإقليمية أنه "تم إيقاف تشغيل عدد من القطاعات كإجراء احترازي.. وظهرت مشاكل في إمدادات الطاقة في مدينة ميكولايف وفي المجتمعات المحلية في منطقتي ميكولايف وباشتانسكي".