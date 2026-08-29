100 عمل فنى فى المعرض السنوى الحادى عشر لمواهب الرسم بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، المعرض السنوى الحادى عشر للدارسين بفصول الرسم بمركز تنمية المواهب ، تحت إشراف الدكتور أسامة على وبالتعاون مع الادارة العامة للمتاحف والمعارض بالأوبرا، ويفتتح فى السادسة مساء الأربعاء 2 سبتمبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الجمعة 4 سبتمبر ، وذلك ضمن خطط دعم ورعاية الواعدين.

المعرض الفني للأوبرا

يضم المعرض اكثر من 100 عمل فنى متنوع لـ 95 مشارك بمراحل تعليمية مختلفة وتتراوح أعمارهم بين 9 حتى 18 عام ويتضمن رؤية فنية حرة تشمل العديد من الموضوعات منها البورتريه، الطبيعة الصامتة، استنساخ أعمال لفنانين مصريين وعالميين، مناظر طبيعية وغيرها .

جدير بالذكر أن المعرض يأتى تتويجا لموسم حافل من النشاط الإبداعى الذي يمارسه طلاب فصول الرسم بمركز تنمية المواهب، ويعكس توجهات الأوبرا فى مجال إكتشاف النابغين وتشجيعهم للتعبير عن أنفسهم وتوفير أجواء ملائمة لصقل مهاراتهم.