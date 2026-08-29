روجينا تتألق بإطلالة شبابية كاجوال في أحدث ظهور

شاركت الفنانة روجينا، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت روجينا بإطلالة عصرية كاجوال، وخطفت الأنظار بعفويتها وجمالها، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومحبيها.

روجينا في «حد أقصى»

وكانت آخر مشاركات روجينا في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «حد أقصى»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح»، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعدما يُودع في حسابها مبلغ مالي ضخم، لتجد نفسها متورطة في عالم غسيل الأموال.

وتخوض «صباح» برفقة زوجها رحلة مليئة بالمخاطر، في ظل مطاردة عصابة وضغوط اجتماعية متزايدة، لتكشف الأحداث تأثير قرار عابر على حياة الإنسان ودفعه إلى أقصى حدود التحمل.

وشارك في بطولة مسلسل «حد أقصى» كل من محمد القس، خالد كمال، محمود قابيل، بسنت أبو باشا، فدوى عابد وإيفا، والعمل من إخراج مايا أشرف زكي