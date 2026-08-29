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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا: 18 ألف خدمة طبية مجانية لـ7890 مواطنًا خلال أغسطس

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، وتسعى إلى توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجودة عالية، خاصة للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أهمية القوافل الطبية العلاجية في الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل العلاجية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يضمن وصول الخدمة الطبية المجانية إلى مستحقيها.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت 8 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر أغسطس الجاري، بواقع 4 قوافل بمركز المنيا، وقافلتين بمركز مطاي، وقافلة بمركز ملوي، وأخرى بمركز أبو قرقاص، وذلك بمقار الوحدات الصحية بقرى يونس صميدة، ورسلان، ومنشأة المغالقة، والفقاعي، وحلوة، ومنبال، وطهنا الجبل، ونزلة عبيد.

وأضافت وكيل الوزارة أن القوافل أسفرت عن تقديم 18 ألفًا و50 خدمة طبية متنوعة، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 7 آلاف و890 مواطنًا، إلى جانب صرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، كما تم تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 899 مواطنًا، بهدف رفع الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة شملت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 2178 حالة أطفال، و1488 حالة جراحة، و1271 حالة باطنة، و1249 حالة جلدية، و703 حالات مسالك بولية، و415 حالة نساء وتنظيم أسرة، و414 حالة أسنان، و172 حالة أنف وأذن.

كما تضمنت القوافل إجراء 813 تحليل دم، و595 تحليل بول وبراز، و127 حالة موجات صوتية، و95 حالة أشعة سينية، إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ854 مواطنًا، وخلع أسنان لـ54 حالة، وتحويل 49 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وتلقي الخدمات الطبية المتخصصة.

المنيا محافظ المنيا الصحة كشف

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