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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية، التي بدأت اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026 وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة القانون.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تتعامل بكل حسم مع ملف التعديات والبناء المخالف، مشددًا على أنه لا تهاون أو استثناءات في تطبيق القانون، وأن أجهزة المحافظة مستمرة في مواجهة جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا لمقدرات الأجيال القادمة.

وأوضح اللواء كدواني أن الموجة الـ30 تستهدف إزالة جميع التعديات والمخالفات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدًا أن الحملات لن تقتصر على إزالة المخالفات فقط، وإنما ستتضمن متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري الجهات المعنية بتكثيف الحملات والمرور الميداني اليومي طوال فترة تنفيذ الموجة، وعدم مغادرة نطاق العمل إلا للضرورة، مع سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة في المهد، وتفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

وشدد اللواء عماد كدواني على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، لتذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ وتحقيق المستهدف من الموجة، مؤكدًا أن نجاح جهود الإزالة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن حماية الأراضي الزراعية تمثل أولوية وطنية، لما لها من أهمية كبيرة في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على حق الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن أي تعدٍ على الرقعة الزراعية يمثل إهدارًا لثروة قومية لا يمكن تعويضها.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على أراضي الدولة، وسرعة تقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة لن تسمح بأي تعديات تمس حقوق الدولة أو تهدد الرقعة الزراعية.

ويأتي تنفيذ الموجة الـ30 في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع استمرار المتابعة اليومية لأعمال التنفيذ من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة، لرصد أي تعديات والتعامل الفوري معها، وضمان تنفيذ المستهدفات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

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