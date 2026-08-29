بعد توجيهات الرئيس.. "طلعت مصطفى" نموذج لاعادة الثقة للسوق العقاري.. وتركي آل الشيخ: "South Med" شغل جبار

دخلت سوق التطوير العقاري المصرية مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز الانتقال من المنافسة على البيع إلى المنافسة على التنفيذ والتسليم، بعدما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف التزام المطورين بعقودهم ومواعيد تسليم الوحدات تحت المتابعة المباشرة للدولة، في رسالة تستهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصداقية السوق العقارية، التي أصبحت تضم قاعدة ضخمة من العملاء ومشروعات تمتد على مساحات واسعة وتستوعب استثمارات بمليارات الجنيهات.

وتكتسب التسليمات الفعلية أهمية خاصة في المرحلة الحالية؛ فالسوق لا يحتاج فقط إلى مشروعات جديدة ومبيعات قوية، وإنما إلى شركات لديها القدرة على تحويل تعاقدات العملاء إلى وحدات جاهزة ومجتمعات عمرانية تعمل على الأرض، ومع ارتفاع تكلفة الإنشاء وتغير أسعار مواد البناء، أصبح الحفاظ على معدلات التنفيذ تحديًا حقيقيًا أمام المطورين، وهو ما يجعل الشركات القادرة على الاستمرار في البناء والتسليم أحد أهم عناصر الحفاظ على صورة القطاع وثقة المتعاملين معه.

"طلعت مصطفى".. صدارة التسليمات تتواصل

وتأتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة في مقدمة الشركات التي تعكس هذا التحول؛ فخلال عام 2025 سلمت المجموعة نحو 3,196 وحدة، بزيادة 5% عن مستويات التسليم في 2024، لتتصدر قائمة كبار المطورين من حيث عدد الوحدات المسلمة.

واستمر هذا الزخم خلال 2026، حيث سلمت المجموعة نحو 1,459 وحدة خلال النصف الأول من العام، مقابل 631 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 131%، وخلال الربع الثاني وحده شهد تسليم 1,034 وحدة، مقابل 80 وحدة في الربع الثاني من 2025، بزيادة بلغت 1193%، وهو ما يعكس تسارعًا واضحًا في أعمال التنفيذ والتسليم داخل مشروعات المجموعة.

وجاءت هذه التسليمات بصورة أساسية من المشروعات الرئيسية، وعلى رأسها مدينتي وسيليا، مع استمرار تنفيذ مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، بينما تستعد المجموعة لخطوة جديدة خلال النصف الثاني من 2026، مع بدء عمليات تسليم مشروع "نور"، بما يضيف وحدات جديدة إلى محفظة التسليمات ويعزز دورة التشغيل والإيرادات.

وفي مؤشر آخر على الثقة في مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمشروع «South Med» الذي تطوره المجموعة بالساحل الشمالي، معربًا عن إعجابه بما وصفه بحجم وجودة العمل المنفذ بالمشروع.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم زرت أخي الغالي رجل الأعمال الكبير والناجح هشام طلعت مصطفى في مشروعه South Med شغل جبار وبقيت من زباينه واخذت مكان في Four Season استلمه مايو 2029 إن شاء الله .. عمل يستحق الفخر ويستحق ثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله".

وتحمل إشادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه دلالة إضافية على جاذبية مشروعات المجموعة وثقة العملاء في قدرتها على تنفيذ وتسليم مشروعاتها، خاصة مع ارتباط التصريحات بمشروع South Med، الذي يمثل أحد أبرز التوسعات الجديدة للمجموعة في الساحل الشمالي.

وباقي الكبار.. تسليمات مرتفعة تدعم السوق

ولا تتوقف الصورة عند مجموعة طلعت مصطفى، إذ تكشف بيانات تسليمات كبار المطورين خلال 2025 عن قاعدة واسعة من الشركات التي حافظت على معدلات تنفيذ وتسليم مرتفعة، بما يدعم قدرة السوق على تجاوز مرحلة التركيز على المبيعات إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالتنفيذ الفعلي.

وجاءت بالم هيلز للتعمير في المركز الثاني بين كبار المطورين، بعدما سلمت نحو 2,600 وحدة خلال 2025، مع استمرار تسريع عمليات التسليم في مشروعاتها الواقعة في غرب وشرق القاهرة، وسجلت ماونتن فيو تسليم نحو 2,208 وحدات خلال العام، مدفوعة بزيادة وتيرة التسليم في مشروعات «آي سيتي» والتوسعات الجديدة.

كما سلمت لا فيستا نحو 2,179 وحدة، مع تركيزها على تسليم الوحدات الجاهزة في مشروعاتها الساحلية ومشروعات العين السخنة، وجاءت سوديك بإجمالي تسليمات بلغ نحو 2,083 وحدة، مع استمرارها في الحفاظ على وتيرة تسليم قوية ومعدلات متقاربة مع مستويات العام السابق.

وفي المرتبة التالية، سجلت مدينة مصر نحو 1,300 وحدة خلال 2025، مع زيادة معدلات التسليم في مشروعات شرق القاهرة، وعلى رأسها تاج سلطان وسراي، كما سلمت إعمار مصر نحو 1,112 وحدة، مع تركيز عمليات التسليم على مشروعاتها الفاخرة في الشيخ زايد والساحل الشمالي.

من أرقام التسليم إلى استعادة ثقة العميل

هذه الأرقام ترسم صورة مختلفة للمنافسة داخل القطاع العقاري؛ فالمطور الذي يستطيع الحفاظ على معدلات التسليم في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ يثبت أن لديه قدرة حقيقية على إدارة المشروع من مرحلة التعاقد إلى البناء ثم التسليم.

وهنا تأتي أهمية الشركات الكبرى بالنسبة للسوق ككل، فهذه الشركات لديها عشرات الآلاف من العملاء ومحافظ مشروعات ضخمة، وبالتالي فإن انتظام التسليمات لا ينعكس على العملاء فقط، وإنما يساهم في الحفاظ على الثقة في نموذج التطوير العقاري نفسه.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن تتحول تجربة كبار المطورين إلى عنصر أساسي في إعادة بناء الصورة الإيجابية للقطاع؛ فكل وحدة يتم تسليمها في موعدها تعني التزامًا جديدًا تجاه العميل، وكل مشروع ينتقل من المخطط إلى التنفيذ ثم التشغيل يعزز مصداقية السوق.

توجيهات الرئيس تضع "التسليم" في صدارة المشهد

وتتسق هذه المرحلة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع ملف التزام المطورين بعقودهم باعتباره قضية ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وثقتهم في السوق العقارية.

ووجه الرئيس بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة، كما وجه بإجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.