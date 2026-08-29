اليوم.. بدء التقديم لمنحة علماء المستقبل للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بدء فتح باب التقدم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، وذلك للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، للالتحاق بالجامعات الأهلية المشاركة، والحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية.

وتأتي المنحة في إطار دعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

وتقدم المنحة الدراسية كاملة، وتشمل تغطية المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج، بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

ويشترط للتقدم للمنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون من المتفوقين دراسيًا، وأن يكون من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، أو من الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية، فضلًا عن اجتياز اختبار القبول الذي سيتم عقده بعد الترشيح الأولي.

كما يشترط ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول، وأن يتقدم من خلال الموقع الإلكتروني، مع الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلًا، والتوقيع على إقرار التقدم من قبل الطالب وولي الأمر.

ويلتزم كل طالب حاصل على المنحة بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بغرض تلقي تكاليف ومصاريف الإعاشة والإقامة الممنوحة له.

وتشمل المنحة الدراسية الكاملة تخصصات الطب، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والطب البيطري، والفنون التطبيقية، والفنون والتصميم، والزراعة، والسياحة والفنادق والآثار، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في جميع المحافظات.

ويتم التقديم للمنحة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمنحة:

https://futurescholars.mohesr.gov.eg

ويقوم الطلاب باستيفاء البيانات بالدخول إلى المنصة باستخدام الرقم القومي كاسم مستخدم، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، ويتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته.

ويتم تنسيق الطلاب إلكترونيًا وفقًا لمجموع الثانوية العامة، لاختيار الطلاب المرشحين مبدئيًا وفقًا للتوزيع الجغرافي، بحسب المحافظة التي توجد بها مدرسة الطالب الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة، وفي حالة عدم توافر الكلية المطلوبة في تلك المحافظة، يُسمح للطالب بالتقدم إلى جامعة أخرى في أقرب محافظة.

وبعد الترشيح الأولي، يتم إجراء اختبار قبول للطلاب المرشحين من خلال منظومة التنسيق، ويتم ترشيح الطلاب الذين يجتازون الاختبار فقط لاستكمال إجراءات الالتحاق بالمنحة.

ويُلغى القبول بالمنحة تلقائيًا إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة، كما تُلغى المنحة في حالة عدم توجه الطالب لأداء اختبار القبول.

وتستمر المنحة بشرط التزام الطالب بمتطلباتها الأكاديمية والسلوكية، وتُلغى المنحة ويلتزم الطالب برد قيمتها في حالة فقدان شرط المعدل الأكاديمي الأدنى المقرر، وهو 3 أو ما يعادله، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية، كما لا يجوز التحويل من كلية إلى أخرى خلال سنوات المنحة.

وتُلغى المنحة كذلك في حالة الانقطاع عن الدراسة دون إذن أو سبب مقبول، أو صدور قرار تأديبي بحق الطالب من الجامعة أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية، ما لم يقرر الطرفان إعفاءه من ذلك الشرط، وقبول ما يقدمه من أسباب ومبررات مكتوبة، أو في حالة تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على المنحة.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منحة «علماء المستقبل» تأتي بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لدعم الطلاب المتفوقين والمستحقين، وإتاحة فرص تعليمية متميزة أمامهم، بما يعزز تكافؤ الفرص ويسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة في التخصصات ذات الأولوية لاحتياجات الدولة.