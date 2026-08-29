إسبارت يخطف أنظار فليك.. جوكر جديد يلمع في برشلونة

لفت الإسباني الشاب تشافي إسبارت، لاعب برشلونة، الأنظار مع بداية الموسم الجديد، بعدما حصل على ثقة هانز فليك وظهر كأحد أكثر لاعبي الفريق قدرة على شغل عدة مراكز.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، شارك إسبارت، البالغ من العمر 19 عامًا، أساسيًا في أول مباراتين لبرشلونة بالدوري أمام إلتشي وأتلتيك بيلباو، وأكمل اللقاءين بالكامل، ليقدم مستويات نالت استحسان الجهاز الفني.

ورغم أن اللعب في مركز الظهير الأيسر ليس مركزه الأساسي، فإن اللاعب نجح في التأقلم سريعًا، بعدما سبق له المشاركة كظهير أيمن، إلى جانب مركزه الرئيسي في خط الوسط.

وخلال فترة الإعداد، اعتمد فليك على إسبارت في أكثر من دور بوسط الملعب، سواء كلاعب ارتكاز أو في مركز «8»، قبل أن يشارك أمام أتلتيك بيلباو في وسط الملعب إلى جوار رودري، ليؤكد مرونته التكتيكية.

وتعود ثقة فليك في اللاعب إلى الموسم الماضي، بعدما لفت إسبارت أنظار المدرب الألماني خلال ظهوره الأول مع الفريق الأول أمام نيوكاسل، حيث شبهه بالأسطورة فيليب لام، في ظل قدرته على اللعب في وسط الملعب وعلى الأطراف.

كما واصل إسبارت تألقه مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، وساهم في تتويج «لا روخا» بلقب بطولة أوروبا، بعدما شارك في جميع مباريات البطولة بمركز لاعب الوسط.

وجدد فليك إشادته باللاعب عقب مواجهة بيلباو، معربًا عن إعجابه بما قدمه في مركز الظهير الأيسر، خاصة من ناحية التركيز والجودة والقدرة على التعامل مع المواجهات الفردية، ليصبح إسبارت أحد الخيارات التي تحظى بثقة المدرب في بداية الموسم.