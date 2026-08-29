قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صبى القهوة سرق المعلم .. تفاصيل سرقة مقهى في الأقصر على يد عامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس

في واقعة طريفة شهدتها محافظة الأقصر، تحولت لحظة ضبط متهم بسرقة شاشتين من أحد المقاهي إلى موقف لافت، بعدما طلب المتهم من صاحب المقهى كوب شاي وسيجارة، عقب اكتشاف أمره، فما كان من صاحب المكان إلا أن لبى طلبه، قبل وصول القوة الأمنية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد العاملين بأحد المقاهي بسرقة شاشتين من المكان، قبل أن يحاول إخفاء فعلته والإدعاء بأن مجموعة من الأشخاص اقتحموا المقهى وتمكنوا من سرقة الشاشات.

صبى القهوجى هو الحرامى

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تمكن صاحب المقهى من اكتشاف أن العامل الذي يعمل لديه هو المتهم في واقعة السرقة، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.

وعقب ضبط المتهم وانتظار وصول القوة الأمنية، طلب من صاحب المقهى كوب شاي وسيجارة، قائلا إنه «خرمان»، فما كان من صاحب المكان إلا أن أحضر له طلبه، ليجلس المتهم وبجواره كوب الشاي والسيجارة في انتظار وصول الشرطة.

وعندما حضرت القوة الأمنية إلى المكان لضبط المتهم، فوجئت بوجود كوب الشاي والسيجارة بجواره، في مشهد بدا طريفا ولافتا رغم أن الواقعة تتعلق باتهامه في سرقة شاشتي المقهى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة بسخرية، خاصة أن المتهم، وبعد انكشاف أمره وتأكد صاحب المقهى من هويته من خلال كاميرات المراقبة، لم يكن أمامه سوى طلب «كوباية شاي وسيجارة» قبل أن يتم اقتياده.

محافظة الأقصر سرقة قهوة عامل القهوة سرقة مقهى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

فورد موستانج

سيارة فورد باها تنطلق على الطرق الوعرة بميزات رياضية

بي إم دبليو X7

انهيار بي إم دبليو X7 أمام Escalade-V في معركة القوة

سيارات كهربائية 2026

أفضل 5 سيارات كهربائية في العالم لعام 2026

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد