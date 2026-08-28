300 حافط وحافظة.. أكبر عرس قرآني سادس لأهالي أبوبشت بالمنيا.. صور

وسط أجواء من الفرح والسعادة ، كرمت قرية أبوبشت الغرب التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، ما يقرب من 300 حافط وحافظة للقرآن الكريم من أبنائها وذلك في المسابقة التي يتم تنظيمها للعام السادس على التوالي بمشاركة ما يقرب من 1300 شخص ، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وشهدت القرية مسيرة كبيرة شارك فيها المكرمون وأسرهم وأهالي القرية، جابت عددًا من شوارعها وسط أجواء احتفالية، قبل أن تتجه إلى مقر الحفل، حيث بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وخلال الاحتفال، تناولت كلمات المشاركين فضل حفظ كتاب الله ومكانة أهله، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم الأطفال والشباب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، وربط الحفظ بالسلوك والأخلاق وتعاليم الدين

وخلال فاعليات الاحتفالية، إن فعاليات التكريم جاءت في ختام مسابقة قرآنية استمرت لمدة 3 أشهر، وشهدت مشاركة نحو 1300 حافظ وحافظة من أبناء القرية.

وشهدت المسابقة منافسة بين ما يقرب من 1300 المشاركين في مستويات الحفظ المختلفة، وأسفرت عن تميز 100 متسابق تمكنوا من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، بواقع 30 جزءًا، مع تحقيق مستويات مرتفعة من الإتقان، ليحصدوا المراكز الأولى

وخلال الاحتفالية تم تكريم 300 حافظ وحافظة من أبناء القرية، ممن أتموا حفظ القرآن الكريم كاملًا أو حفظوا أجزاءً منه، في تقليد سنوي تحرص القرية على إقامته تقديرًا لجهود أبنائها وتشجيعًا لهم على الاستمرار.

وللمرة الأولى، امتد التكريم ليشمل عددًا من أولياء الأمور وربات المنازل وكبار السن وغير القادرين على الانتظام في البرامج المكثفة لحفظ القرآن، في رسالة تؤكد أن فرصة حفظ كتاب الله متاحة لمختلف الأعمار والفئات