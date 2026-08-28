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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع السلامة يا دكتور.. تشييع جثمان طبيب أسنان بالمنيا قبل افتتاح عيادته بساعات

طبيب المنيا
طبيب المنيا
محمد بدران

شهدت قرية الروضة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا واقعة مؤلمة، بعدما توفي طبيب الأسنان الشاب مروان أبو الجود، إثر حادث تصادم بدراجة بخارية، بالتزامن مع اليوم الذي كان يستعد فيه لافتتاح عيادته الخاصة وبدء استقبال المرضى.

وكان الطبيب الشاب قد أنهى تجهيز عيادته الواقعة بمجلس قروي الروضة، وحدد اليوم الجمعة موعدًا لبدء عمله واستقبال أول مرضاه، في خطوة كان ينتظرها لتحقيق حلمه المهني وممارسة تخصصه في طب وجراحة الفم والأسنان.

آخر منشور لـ مروان أبو الجود

وقبل ساعات من وفاته، نشر مروان أبو الجود عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا أعلن خلاله افتتاح عيادته الجديدة، ليصبح المنشور الأخير له قبل رحيله المفاجئ.

وكتب الطبيب الشاب: "بسم الله نبدأ.. عيادة دكتور/ مروان أبو الجود، خدمة طبية مميزة ومختلفة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم".

كما أرفق منشوره بآية من القرآن الكريم: "وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا"، في رسالة حملت مشاعر التفاؤل ببداية مرحلة جديدة في حياته.

حادث ينهي حلم الطبيب الشاب

ولم تمهل الأقدار مروان أبو الجود لاستقبال أول مرضاه داخل عيادته، بعدما تعرض لحادث تصادم أثناء استقلاله دراجة بخارية، ليفارق الحياة قبل ساعات من الموعد الذي كان ينتظره لبدء مشواره المهني.

وتحولت أجواء الاستعداد والفرحة بافتتاح العيادة إلى حالة من الصدمة والحزن بين أسرته وأصدقائه وأهالي قريته، خاصة أن رحيله جاء في توقيت كان يستعد فيه لبدء مرحلة جديدة من حياته وتحقيق حلمه في ممارسة مهنته.

تشييع جثمان طبيب الأسنان

وشيع أهالي قرية الروضة ومركز ملوي جثمان الطبيب الشاب، وسط حالة من الحزن، وشارك عدد كبير من الأهالي في مراسم التشييع، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وتداول أصدقاء الطبيب وأهالي قريته منشوره الأخير على نطاق واسع، معبرين عن صدمتهم من رحيله المفاجئ، خاصة أن المنشور كان يحمل إعلانًا عن بداية طال انتظارها، قبل أن يتحول خلال ساعات إلى ذكرى أخيرة للطبيب الشاب.

حادث سير طبيب اسنان تشييع جثمان مروان ابو الجود

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