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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر ما كتبه طبيب المنيا قبل وفاته في حادث طريق

طبيب المنيا
طبيب المنيا
سارة عبد الله

تحولت قصة الطبيب الشاب " مروان " ابن مركز ملوي جنوب المنيا، من قصة نجاح وبداية مشرقة إلى فاجعة بسبب الموت في حادثة طريق.

وكان اخر ما كتبه الطبيب الشاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وأتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها” بسم الله نبدأ عيادة دكتور مروان أبو الجود".

 

فمنذ ايام ويجهز الطبيب الشاب عيادته الخاصة " اجهزة طبيه وديكورات وزينة " وغيرها من المستلزمات وأهالي يهنئون لكي يخطو الطبيب مروان . ا . ا أولى خطواته في مجال الطب الذي حلم به منذ صغره الا ان القدر كان اسرع بوفاته في حادث مروري .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير ، أسفر عن مصرع الطبيب الشاب مروان . ا . ا  قبل أن يرى عيادته تمتلئ بالمرضى.

طبيب المنيا حادث طريق وفاة طبيب المنيا الشاب

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