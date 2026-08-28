آخر ما كتبه طبيب المنيا قبل وفاته في حادث طريق

تحولت قصة الطبيب الشاب " مروان " ابن مركز ملوي جنوب المنيا، من قصة نجاح وبداية مشرقة إلى فاجعة بسبب الموت في حادثة طريق.

وكان اخر ما كتبه الطبيب الشاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وأتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها” بسم الله نبدأ عيادة دكتور مروان أبو الجود".

فمنذ ايام ويجهز الطبيب الشاب عيادته الخاصة " اجهزة طبيه وديكورات وزينة " وغيرها من المستلزمات وأهالي يهنئون لكي يخطو الطبيب مروان . ا . ا أولى خطواته في مجال الطب الذي حلم به منذ صغره الا ان القدر كان اسرع بوفاته في حادث مروري .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير ، أسفر عن مصرع الطبيب الشاب مروان . ا . ا قبل أن يرى عيادته تمتلئ بالمرضى.