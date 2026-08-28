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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاب يروي موقفًا مأساويًا تعرض له بسبب اليُتم عند تقدمه للزواج

شاب يُدعى «تامر مختار» صاحب واقعة الخطبة
شاب يُدعى «تامر مختار» صاحب واقعة الخطبة
سارة عبد الله

روى شاب يُدعى «تامر مختار» موقفًا مؤلمًا تعرض له أثناء تقدمه لخطبة إحدى الفتيات، بعدما قوبل طلبه بالرفض من جانب أسرتها بسبب كونه يتيمًا.

وأوضح «تامر»، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تقدم لخطبة فتاة، إلا أن أسرتها رفضته بشدة، مشيرًا إلى أن سبب الرفض كان كونه يتيمًا وتربى داخل دار أيتام، رغم وجود أقارب وأشخاص من الممكن أن يكونوا سندًا له.

وأعرب الشاب عن حزنه من الموقف، مؤكدًا أنه نشأ وتربى على الصلاح رغم الظروف التي مر بها، وأن اليُتم لم يكن يومًا عائقًا أمامه لتحقيق أهدافه أو بناء حياته.

وأكد «تامر» رضاه بقضاء الله، رغم الصعوبات والمواقف المؤلمة التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنه يتمسك بالأمل في أن يعوضه الله خيرًا عما مر به.

دار أيتام فيسبوك خطبة فتاة

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