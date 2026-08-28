ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على صاحب مكتب وإتلاف سيارته بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين، لقيامهم بأعمال بلطجة وإحداث تلفيات بسيارته بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 أغسطس الجاري، تلقى مركز شرطة سنورس بلاغًا من مالك مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة المركز، اتهم خلاله أحد الأشخاص و3 من أبنائه، جميعهم مقيمون بذات الدائرة، بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية، على خلفية خلاف بينهم بسبب رفضهم زيادة القيمة الإيجارية لمحل تجاري قام بتأجيره لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف ذاته.

كما أرشد المتهمون عن العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وتم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.