الداخلية تنفي وجود إضرابات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بتعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام.

مصدر أمني يكشف الحقيقة

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على عدم وجود أي إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن ترويج تلك المزاعم يأتي في إطار ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، ضمن محاولاتها للتشكيك في منظومة الإصلاح والتأهيل والسياسة العقابية الحديثة.

وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.