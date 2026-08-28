المنوفية: انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تعلن مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من غداً السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وذلك بجميع مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة ، تأتي تلك الحملة تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقاً لاستراتيجية الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

أوضح اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أن الحملة تهدف تحصين رؤوس الماشية المستهدفة وفقًا للحصر الفعلي للثروة الحيوانية بالمحافظة وذلك من خلال مرور لجان وفرق التحصين علي المزارع وحظائر الماشية والوصول إلى المربين ، إلى جانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات، وتقديم الإرشادات البيطرية اللازمة للمربين، بما يسهم في رفع معدلات التحصين والحد من انتشار الأمراض الوبائية ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برامج وخطط مسبقة لتغطية جميع المراكز والمدن والقرى والنجوع بما يضمن وصول خدمات التحصين إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري وفرق التحصين وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح الحملة وتكثيف حملات التوعية للمربين بأهمية التحصين ، مؤكداً أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يمثل أولوية هامة باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي .