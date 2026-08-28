طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم «The Uprising» بطولة أندرو غارفيلد

طرح صناع فيلم «The Uprising» البوستر التشويقي الأول للعمل، تمهيدًا لطرحه في دور السينما يوم 11 سبتمبر المقبل.

الفيلم من إخراج وتأليف Paul Greengrass، ويشارك في بطولته كل من Andrew Garfield، Jamie Bell، Stephen Dillane، Tom Hollander، Cosmo Jarvis، Thomasin McKenzie، Jonny Lee Miller، Woody Norman، Katherine Waterston، وSky Yang.

وتدور الأحداث في إنجلترا خلال القرن الرابع عشر، وتحديدًا عام 1381، أثناء ما عُرف تاريخيًا بـ«ثورة الفلاحين الإنجليزية».

ويجسد أندرو غارفيلد شخصية قائد التمرد، الذي يقود مجموعة من عامة الشعب في مواجهة سلطة الملك ريتشارد الثاني، في محاولة لمقاومة الظلم والضرائب والقمع الملكي.

وكان الفيلم قد حصل على تصنيف R في الولايات المتحدة، بسبب مشاهد العنف والصور الدموية.