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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تحسم الجدل حول تايكان وتنفى إيقاف إنتاجها قريبًا

بورش تايكان
بورش تايكان
عزة عاطف

نفت شركة "بورش" الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة التقارير التي تتحدث عن نيتها إلغاء طراز “تايكان” الكهربائي بالكامل في الوقت الحالي، مؤكدة استمرار التزامها بالسيارة على المدى القريب، على الرغم من التراجع الحاد في المبيعات واعتزام الشركة تبسيط فئات الطراز المتاحة.

تراجع المبيعات وتقليص فئات الطراز

تأتي هذه التصريحات بعد انخفاض ملحوظ في مبيعات "تايكان" عالميًا؛ حيث تراجعت تسليمات السيارة من ذروتها البالغة 40629 سيارة في عام 2023 إلى 16339 سيارة فقط في عام 2025. 

وردًا على هذا التراجع، أوضحت بورش أنها تعمل على تبسيط التشكيلة وتقليل عدد الخيارات المتاحة لتقليل التعقيد التشغيلي في الإنتاج، مشيرة إلى أن تقليص الفئات لا يعني الاستغناء عن الطراز بشكل كامل.

تقارير ألمانية وتضارب حول المستقبل البعيد

وكانت صحيفة "فيرتشافتس فوشه" (WirtschaftsWoche) الألمانية قد ذكرت في تقرير سابق أن إدارة بورش اتفقت على سحب طراز تايكان تدريجيًا بحلول عام 2030، مشيرة إلى مناقشة خيارات للإنهاء المبكر. 

وفي الوقت الذي تنفي فيه بورش التخلي عن السيارة قريبًا، لم تؤكد الشركة بعد ما إذا كان الطراز سيستمر إلى المستقبل البعيد عبر جيل ثانٍ، مؤكدة أنها تواصل مراقبة حجم الطلب في سوق السيارات الكهربائية.

بورش تايكان سيارات كهربائية بورش مبيعات السيارات

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