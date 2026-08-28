أخبار التوك شو | 325 جنيها للفرد بالدعم النقدي.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

طمأن أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن مخاوف انتشار السالمونيلا، مؤكدًا عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، مع خضوع مزارع إنتاج البيض والدواجن لفحوصات دورية.

فحوصات دورية على الدواجن والبيض

وأوضح أحمد نبيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن الوحدات البيطرية تجري فحوصات دورية على المزارع، كما تقوم هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الدواجن والبيض في أماكن التداول للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.



«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب عن أمور خاصة بطفولتها، وقالت إنها لم تولد مدللة كما يتوقع الكثير، وأنها كانت تتعامل بتلقائية، وتعيش حياة عادية.



وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية: «وأنا صغيرة لما كنت بقول لحد إني عايزة أدخل مجال التمثيل، كانت أمي الفنانة منال سلامة تقولي: عند أمك يا حبيبتي، وكانت طوال الوقت تبعدني عن مجال الفن».

وأشارت إلى أن والدها المخرج عادل أديب كان يتحدث مع والدتها بأن تفعل ما تريده في حياتها، وأنها كانت تتابع ما يعاني منه والدها ووالدتها في الحياة.

وأوضحت أنها مستمرة في طريقها، وأنها ستقوم بعمل أغاني وأعمال فنية، وأنها مستمرة في طريقها وتشعر بأنها ستحقق نجاحات.

325 جنيها للفرد.. تفاصيل مقترح الدعم النقدي وموعد تطبيق المنظومة الجديدة

تتجه الحكومة إلى تطبيق منظومة جديدة للدعم النقدي السلعي المشروط بدلًا من النظام الحالي، بهدف رفع كفاءة توجيه الدعم ومنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية.

325 جنيهًا للفرد.. مقترح وليس قرارًا

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، أن التصور المقترح للمنظومة الجديدة يتضمن دعمًا بقيمة 325 جنيهًا شهريًا للفرد، بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.



الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذر من أمواج 4 أمتار وشبورة كثيفة



مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء البلاد، يترقب المواطنون موعد انتهاء الموجة الحارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات مهمة للمصطافين وقائدي السيارات من اضطرابات البحر المتوسط والشبورة المائية الكثيفة.

انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت، بمعدل يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

وأوضحت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل نحو 34 و35 درجة مئوية يوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.



سامح فهمي يكشف كواليس رفع دعم البنزين والسولار في عهد مبارك



في كواليس تعود إلى عام 2010، كشف المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، تفاصيل اجتماع جمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك لمناقشة أحد أكثر الملفات حساسية، وهو دعم أسعار المواد البترولية، موضحًا أن الدولة كانت تتحمل مليارات الجنيهات للحفاظ على الأسعار، بينما طرحت وقتها فكرة رفع الدعم تدريجيًا.

وكشف فهمي عن تفاصيل الحوار الذي دار خلال الاجتماع، وموقف مبارك من زيادة أسعار الوقود، مؤكدًا أن استمرار الدعم كان يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على وزارة البترول.



مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين



عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو عن الدور المجتمعي المميز لـ مؤسسة أبو العينين، ودورها في إدخال الفرحة على المواطنين في كل مناسبة، وأنها خلال الأيام الحالية تقوم بتوزيع علب حلاوة المولد النبوي الشريف على المواطنين.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 28 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.69 جنيه

سعر الشراء: 58.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.61 جنيه

سعر الشراء: 68.31 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

طقس شديد الحرارة اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار رطب على السواحل الشمالية، مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

انخفاض الحرارة بدءًا من السبت

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من غدٍ السبت، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 37 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 39 و40 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة

وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية والجنوبية، لتسجل 43 درجة مئوية في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد وقنا، مع انخفاض نسب الرطوبة مقارنة بالمناطق الشمالية.

وأشارت إلى نشاط الرياح على المناطق المفتوحة، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يساعد على تحسين الإحساس بالطقس، مع احتمالية إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية.