منتخب تنس الطاولة للسيدات يتأهل لنهائي دورة البحر المتوسط

تأهل منتخب سيدات تنس الطاولة إلى نهائي منافسات الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 عقب الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 3-0.

وحققت هنا جودة، الفوز على ايزابيلا ليوبيلوسكو بثلاثة أشواط دون رد.

وفازت دينا مشرف على سابينا سورجان بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم الثنائي هنا جودة ودينا مشرف المواجهة لصالح المنتخب الوطني، بعدما تغلبتا على الثنائي ايزابيلا ليوبيلوسكو وسابينا سورجان بثلاثة أشواط دون رد، ليكتمل الفوز المصري بنتيجة 3-0 على صربيا.

وضمن منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة التواجد في نهائي منافسات الفرق.