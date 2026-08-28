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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق 129 منشأة والتحفظ على 12024 حالة إشغال في أسبوع بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

شدد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق

وفي هذا السياق، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع، بما يسهم في تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال أسبوع، عن غلق وتشميع 129 منشأة مخالفة، والتحفظ على 12024 حالة إشغال متنوع، إلى جانب تحرير 716 محضرًا متنوعًا، فضلًا عن توجيه 319 إنذارًا للمخالفين، وتحصيل غرامات فورية تُقدر بنحو مليون و327 ألف جنيه.

الإسكندرية محافظ ايمن عطية اسواق محال تجارية

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