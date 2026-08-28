مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر.. خبير يكشف مفاجأة 2027

تتجه مصر إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، بالتزامن مع التوسع في زراعة بنجر السكر وزيادة المساحات الزراعية الجديدة، وسط توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

ويأتي السكر ضمن السلع الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تعزيز إنتاجها محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع التوسع في المشروعات الزراعية بمناطق مختلفة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، تطورات إنتاج السكر في مصر، موضحًا أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا نحو 80% من الاحتياجات، مع توقعات بالوصول إلى نسبة تتراوح بين 80% و100% خلال عام 2027.

80 % من احتياجات مصر محليًا

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الإنتاج المحلي من السكر يغطي حاليًا نحو 80% من احتياجات مصر، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح نور الدين، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر استوردت خلال العام الماضي نحو مليون وربع المليون طن من السكر.

هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر في 2027؟

وأشار أستاذ الموارد المائية والأراضي إلى أن مصر تتوسع حاليًا في زراعة بنجر السكر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية.

نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر

وتوقع نور الدين أن تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر بين 80% و100% خلال عام 2027، في ظل استمرار التوسع الزراعي وزيادة المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

بنجر السكر لا ينتج السكر فقط

وأوضح أن أهمية التوسع في زراعة بنجر السكر لا تقتصر على إنتاج السكر، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من مخلفات تصنيع البنجر في إنتاج كُسبة تستخدم كعلف للماشية.

وأضاف أن هذه الاستفادة تمتد إلى دعم إنتاج الثروة الحيوانية، بما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وبالتالي تحقيق قيمة اقتصادية إضافية من محصول بنجر السكر.

3.5 مليون طن احتياجات مصر من السكر

وأشار نور الدين إلى أن احتياجات مصر السنوية من السكر تقدر بنحو 3.5 مليون طن، وهو الرقم نفسه تقريبًا بالنسبة لاحتياجات البلاد من الأرز.

وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية تأتي مدعومة بالمشروعات الزراعية والتوسع في المساحات المنزرعة، خاصة في مناطق الدلتا وأراضي مشروع «مستقبل مصر».

التوسع الزراعي وتقليص فاتورة الاستيراد

وأكد أستاذ الموارد المائية والأراضي أن التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية يمثلان أحد المسارات المهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الخارج.

ويستهدف هذا التوسع سد جزء أكبر من احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وتقليص الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم قدرة مصر على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجية.