ترتيب الدوري المصري قبل انتهاء الجولة الثانية.. 3 أندية في الصدارة والأهلي ينتظر زد

تواصل بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 منافساتها، مع انطلاق مباريات الجولة الثانية، حيث شهدت الأيام الماضية عددًا من النتائج التي أعادت ترتيب جدول المسابقة، قبل استكمال مواجهات الجولة اليوم الجمعة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

ويتساوى طلائع الجيش والمصري مع بيراميدز في رصيد 6 نقاط، بعدما حقق كل منهما الفوز في أول مباراتين له بالمسابقة.

يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المركز الخامس يأتي مودرن سبورت برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 3 نقاط، مع خوضه مباراة واحدة فقط حتى الآن، في انتظار مواجهة زد مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية.

جدول ترتيب الدوري المصري

بيراميدز – 6 نقاط طلائع الجيش – 6 نقاط المصري – 6 نقاط الزمالك – 4 نقاط مودرن سبورت – 4 نقاط الأهلي – 3 نقاط القناة – 3 نقاط أبو قير للأسمدة – 3 نقاط بترول أسيوط – نقطتان الجونة – نقطة واحدة الاتحاد السكندري – نقطة واحدة زد – نقطة واحدة وادي دجلة – نقطة واحدة السويس بتروجت – نقطة واحدة سموحة – نقطة واحدة الشرقية إنبي – دون نقاط سيراميكا كليوباترا – دون نقاط المقاولون العرب – دون نقاط البنك الأهلي – دون نقاط غزل المحلة – دون نقاط.

وتتبقى عدة مباريات في الجولة الثانية، أبرزها مواجهة الأهلي أمام زد، إلى جانب لقاءات إنبي ووادي دجلة، والقناة والجونة، والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، ما يعني أن شكل جدول الترتيب قد يشهد تغييرات جديدة مع نهاية الجولة.

ويأمل الأهلي في استعادة صدارة الترتيب، حيث إن الفوز على زد سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليشارك أندية القمة في عدد النقاط بعد جولتين.