موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن حصد أول انتصار لهما هذا الموسم.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة On Sport MAX.

طاقم تحكيم مباراة الاتحاد وسيراميكا

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناصف، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا حكمًا مساعدًا أول، وحامد الشحات حكمًا مساعدًا ثانيًا.

ويتولى هيثم الشريف مهمة الحكم الرابع، بينما يدير تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الحكم خالد جمال الغندور، ويعاونه علاء صبري حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

مواجهة قوية في الجولة الثانية

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز أمام جماهيره، مستفيدًا من إقامة اللقاء على استاد الإسكندرية، بينما يطمح سيراميكا كليوباترا إلى الخروج بنتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في تحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على مراكز متقدمة خلال منافسات دوري القسم الأول «دوري أورا».

موقف الاتحاد السكندري

ويدخل الاتحاد اللقاء برصيد نقطة، بعدما تعادل مع الزمالك في الجولة الأولى، ويسعى لتحقيق فوزه الأول مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

موقف سيراميكا كليوباترا

في المقابل، يبحث سيراميكا كليوباترا عن تعويض خسارته أمام القناة بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا، خاصة أن سيراميكا حقق الفوز في آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة 3-1 في يناير 2026، ما يزيد من أهمية لقاء الليلة بالنسبة للفريقين.