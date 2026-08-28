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مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤسسة أبو العينين توزع 300 ألف علبة حلاوة المولد.. دور مجتمعي عريق وداعم للمواطنين

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين
البهى عمرو

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو عن الدور المجتمعي المميز لـ مؤسسة أبو العينين، ودورها في إدخال الفرحة على المواطنين في كل مناسبة، وأنها خلال الأيام الحالية تقوم بتوزيع علب حلاوة المولد النبوي الشريف على المواطنين.

وتواصل المؤسسة تنفيذ خطة تستهدف توزيع أكثر من 300 ألف علبة، مع تجهيز كميات جديدة وزيادة العدد خلال الأيام المقبلة، حتى تصل فرحة المولد إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.

وتحول مقر المؤسسة إلى خلية عمل، حيث شارك المتطوعون في ترتيب العلب ومراجعتها وتجهيزها للتحميل، ثم نقلها إلى مناطق التوزيع داخل الجيزة وإرسال آلاف العلب إلى المحافظات.

ويتم تنفيذ هذه الجهود بتوجيهات النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، الذي وجّه بتوسيع دائرة التوزيع، وبمتابعة السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، لجميع مراحل العمل منذ التجهيز وحتى وصول الحلوى إلى الأسر.

وتتولى الجمعيات القاعدية توزيع العلب في المحافظات وفقًا لقواعد بيانات الأسر المستفيدة، بما يساعد على تنظيم عملية التسليم والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتواصل مؤسسة أبو العينين بهذه المبادرة مسيرتها الإنسانية الممتدة منذ أكثر من 45 عامًا، ومشاركة الأسر المصرية مناسباتها الدينية، حاملة إليها هدية المولد ورسالة محبة من المؤسسة إلى الأطفال والكبار.
 

أبو العينين مؤسسة أبو العينين حلاوة المولد النبوي المولد النبوي

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