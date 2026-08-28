الجيش النيبالي يعلن إنقاذ 900 شخص عقب الفيضانات

أعلن الجيش النيبالي اليوم الجمعة أنه تم إنقاذ 900 شخص من المناطق الأكثر تضررا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وأضاف الجيش - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هناك 119 مواطنا أجنبيا من بين هؤلاء الأشخاص، بينهم 92 هنديا.. مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم، مصابون ويتلقون العلاج في المستشفى، إلا أنه لم يشر إلى تفاصيل حالتهم.

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع 475 شخصا وإصابة 1545 آخرين، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.