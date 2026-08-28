ضبط أكثر من ربع طن دجاج فاسد داخل مطبخ مطعم بطنطا

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة والمتداولة، مشددًا على التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

توجيهات محافظ الغربية

وتمكن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، من ضبط أكثر من ربع طن من الدجاج داخل مطبخ أحد المطاعم بمدينة طنطا، ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، فضلًا عن عدم وجود بيانات عليها، بما يشتبه معه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال إحدى الحملات الرقابية الموسعة التي تستهدف المنشآت الغذائية بالمحافظة.

تحرك تنفيذي

وأكد المحافظ، أهمية استمرار المرور الميداني والتفتيش على المنشآت الغذائية، بما يضمن وصول منتجات آمنة وسليمة إلى المواطنين، والحفاظ على صحة وسلامة الأسر والأطفال.

حملات رقابية

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتنسيق والمتابعة مع الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، و شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالهيئة، مشيرة الى ان الحملات مستمرة وفق خطة رقابية تستهدف مختلف المنشآت الغذائية، مع تتبع تداول المنتجات والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة واضافت أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها.