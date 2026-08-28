حادث أتوبيس الضبعة.. 57 مصابا يغادرون المستشفى وحجز 5 حالات

غادر 57 مصاباً من مصابي حادث تصادم تريلا باتوبيس سياحي، المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية .

تنوع الإصابات

وأكد محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن اصابات حادث تصادم تريلا واتوبيس سياحى تنوعت بين سحجات وكدمات متفرقة، وكسور وجروح.

وأضاف أنه تم حجز 5 حالات بالقسم الداخلي لتلقي العلاج، وتم تحويل حالة إلى مستشفى العلمين، مؤكداً تقديم الدعم الطبي والنفسي الكامل للمصابين وأسرهم.

وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية بمطروح تابعت ميدانياً الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالقرب من مدينة الضبعة، والذي أسفر عن 4 حالات وفاة و 63 مصاباً جرى استقبالهم فوراً بمستشفى الضبعة المركزي.