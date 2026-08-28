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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المنعم يكشف كلمة السر في تحسن الزمالك أمام البنك الأهلي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
ميرنا محمود

أكد حسام عبد المنعم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن التغييرات التي أجراها معتمد جمال خلال مواجهة البنك الأهلي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء التحسن الكبير في الشكل الفني للفريق، مشيرًا إلى وجود أكثر من جملة فنية داخل المباراة تؤكد أن هناك عملًا مميزًا من جانب الجهاز الفني.

وقال عبد المنعم، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك مع  محمد أبو العلا، إن معتمد جمال يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، وهو أمر مهم للغاية في إدارة الفريق والحفاظ على حالة التركيز والدوافع داخل غرفة الملابس.

وأضاف أن أداء اللاعب مع أي مدير فني يمثل عاملًا أساسيًا في نجاح المدرب، مؤكدًا أن التزام اللاعبين وتنفيذهم للتعليمات يساعد أي جهاز فني على تحقيق أهدافه.

وتحدث حسام عبد المنعم عن شيكو بانزا، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك شخصية مزاجية، لكنه في الوقت نفسه يملك مؤهلات فنية قوية وقدرات يمكنها صناعة الفارق مع الزمالك.

وأشاد بدور عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مؤكدًا أنه يمثل كلمة السر في فرض الانضباط داخل صفوف الفريق، وهو ما يساهم في خلق حالة من الالتزام والاستقرار داخل الزمالك.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن عدي الدباغ يمتلك روحًا قتالية كبيرة داخل الملعب، ويظهر ذلك من خلال تحركاته وأدائه طوال المباراة.

كما أشاد بحارس المرمى مهدي سليمان، مؤكدًا أنه ظهر بصورة قوية للغاية، واصفًا إياه بأنه كان مثل «الوحش» في المرمى.

وأكد عبد المنعم أن محمد إسماعيل يمتلك ميزة مهمة تتمثل في قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال المباريات.

وعن هدف إيشو في شباك البنك الأهلي، أوضح أن هذا الهدف سيكون له تأثير إيجابي كبير على اللاعب، وسيساعده على اكتساب المزيد من الثقة خلال الفترة المقبلة.

واختتم حسام عبد المنعم حديثه بالإشادة بمحمد شحاتة، مؤكدًا أنه يؤدي دور «الجندي المجهول» داخل الفريق، ويقدم مجهودًا كبيرًا ربما لا يظهر بشكل كامل للجماهير، لكنه يمثل أهمية كبيرة لمنظومة الزمالك.
 

حسام عبد المنعم الزمالك الأهلي محمد أبو العلا

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