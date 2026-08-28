متحدثة البيت الأبيض تودع منصبها برفقة زوجها وطفليها

ودّعت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، منصبها في آخر ظهور لها من قاعة الصحافة بالبيت الأبيض، برفقة زوجها وطفليها.

وظهرت ليفيت خلال مراسم الوداع وهي تحمل طفلتها، بينما حمل زوجها طفلهما الآخر، في مشهد عائلي داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض.

وفي آخر ظهور لها أمام الصحفيين، وصفت ليفيت يوم مغادرتها بأنه «مرير وحلو» في الوقت نفسه، وقالت إنها ستفتقد العمل مع الصحفيين، مشيرة إلى أن المؤتمرات الصحفية التي تظهر على شاشات التلفزيون لا تمثل سوى جزء صغير من طبيعة عمل المتحدث باسم البيت الأبيض، بينما يشمل الجزء الأكبر منه التعامل المستمر مع الاتصالات والاستفسارات الإعلامية على مدار اليوم.

ويأتي رحيل ليفيت عن منصبها بعد فترة تولّت خلالها مسؤولية التواصل الإعلامي باسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.