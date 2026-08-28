قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في مفاوضات محمد هاني.. خفض مطالبه لـ40 مليون والأهلي يحسم موقفه
ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
على طريقة كهربا.. لماذا يؤجل الزمالك شكوى بيزيرا إلى الفيفا؟
متحدثة البيت الأبيض تودع منصبها برفقة زوجها وطفليها
ترامب يتحرك لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.. اجتماع مرتقب مع شركات النفط
حريق يلتهم عددا من أشجار النخيل بقرية الحلة بالأقصر
إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو
كارثة نيبال والتبت.. مئات المفقودين بينهم إسرائيليين والفيضان يمحو بلدات من الخريطة
«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة
ترامب: إيران تتوسل لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية
أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدثة البيت الأبيض تودع منصبها برفقة زوجها وطفليها

كارولين ليفيت تودّع منصبها في البيت الأبيض برفقة زوجها وطفليها
كارولين ليفيت تودّع منصبها في البيت الأبيض برفقة زوجها وطفليها
فرناس حفظي

ودّعت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، منصبها في آخر ظهور لها من قاعة الصحافة بالبيت الأبيض، برفقة زوجها وطفليها.

وظهرت ليفيت خلال مراسم الوداع وهي تحمل طفلتها، بينما حمل زوجها طفلهما الآخر، في مشهد عائلي داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض.

وفي آخر ظهور لها أمام الصحفيين، وصفت ليفيت يوم مغادرتها بأنه «مرير وحلو» في الوقت نفسه، وقالت إنها ستفتقد العمل مع الصحفيين، مشيرة إلى أن المؤتمرات الصحفية التي تظهر على شاشات التلفزيون لا تمثل سوى جزء صغير من طبيعة عمل المتحدث باسم البيت الأبيض، بينما يشمل الجزء الأكبر منه التعامل المستمر مع الاتصالات والاستفسارات الإعلامية على مدار اليوم.

ويأتي رحيل ليفيت عن منصبها بعد فترة تولّت خلالها مسؤولية التواصل الإعلامي باسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض البيت الأبيض مراسم الوداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

بيزيرا

مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من شرم الشيخ إلى موسكو

ترشيحاتنا

تويوتا bZ5 2027

إطلاق تويوتا bZ5 الكهربائية 2027 وهذا سعرها عالميًا

مرسيدس مايباخ EQS SUV

مرسيدس مايباخ EQS SUV.. تعرف على المزايا والسعر

فيسبوك

كيف تعرف أن شخصا آخر يدخل إلى حسابك على فيسبوك؟ إليك الطريقة

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد