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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مخدرات أونلاين .. حبس شخص في إدارة صفحة على فيسبوك لبيع الممنوعات

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العقاقير المخدرة بمقابل مادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العقاقير المخدرة بمقابل مادي.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العقاقير المخدرة بمقابل مادي.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة الجيزة) ، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر البودر – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة للترويج لبيع العقاقير المخدرة بمقابل مادى وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق العقاقير المخدرة بيع العقاقير المخدرة

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