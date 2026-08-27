معاها حشيش.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها “هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى) – كمية من مخدر الحشيش”.

بمواجهتها، اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.