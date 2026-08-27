القبض على شخص يتاجر فى العملات الرقمية المشفرة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على منصات التداول المختلفة، من خلال العديد من الحسابات الشخصية على تلك المنصات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته “مبالغ مالية - هاتف محمول (بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي)”.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





