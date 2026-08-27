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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية 2027 في السوق المصري

سيارات كهربائية 2027 جديدة
سيارات كهربائية 2027 جديدة
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: أفاتار 12، واي ام اي ام 5، واكسييد اى اس، واكس بنج ام 03،  وفورثينج اس 7 .

اكسييد اى اس موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 261 حصان، وبها بطارية سعة 34 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 200 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .

فورثينج اس 7 موديل 2027

قوة سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تصل إلي 206 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

اكس بنج ام 03 موديل 2026

عزم دوران سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 62.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 580 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 218 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكس بنج ام 03 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

أفاتار 12 موديل 2026

تتسارع سيارة أفاتار 12 موديل 2026 من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وبها بطارية سعة 94.5 كيلووات/ساعة، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وبها قوة 309 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أفاتار 12 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 580 ألف جنيه .

اي ام اي ام 5 موديل 2026

سعة بطارية سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 يصل إلي 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 820 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها قوة 402 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي ام اي ام 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 صناعة السيارات اكسييد اى اس موديل 2027 فورثينج اس 7 موديل 2027 اكس بنج ام 03 موديل 2026 أفاتار 12 أفاتار 12 موديل 2026

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