سيارات كهربائية 2027 في السوق المصري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: أفاتار 12، واي ام اي ام 5، واكسييد اى اس، واكس بنج ام 03، وفورثينج اس 7 .

اكسييد اى اس موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 261 حصان، وبها بطارية سعة 34 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 200 كم/ساعة بالاعتماد علي البطارية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .

فورثينج اس 7 موديل 2027

قوة سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تصل إلي 206 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

اكس بنج ام 03 موديل 2026

عزم دوران سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 62.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 580 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 218 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكس بنج ام 03 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكس بنج ام 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

أفاتار 12 موديل 2026

تتسارع سيارة أفاتار 12 موديل 2026 من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وبها بطارية سعة 94.5 كيلووات/ساعة، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وبها قوة 309 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أفاتار 12 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أفاتار 12 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 580 ألف جنيه .

اي ام اي ام 5 موديل 2026

سعة بطارية سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 يصل إلي 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 500 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 820 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها قوة 402 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي ام اي ام 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اي ام اي ام 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .