حبس سيدتين بتهمة استغلال طفلين في ممارسة التسول بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدتين لاتهامهما باستغلال طفلين لممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة بأحد الشوارع بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات وبرفقتها طفل بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة بأحد الشوارع بالجيزة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيدة الظاهرة بالمنشور ، ونجلتها "لهما معلومات جنائية" - مقيمتان بالجيزة ) وبرفقتهما (نجل الثانية "سن 22 يوم" ، نجل شقيقها "سن 6") ، وبمواجهة السيدتين إعترفتا بقيامهما بإستغلال الطفلين لممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.