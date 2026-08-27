عمر السعيد يظهر برفقة عمرو دياب في الساحل الشمالي

شارك الفنان عمر السعيد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورة جمعته بالنجم عمرو دياب، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي لقضاء إجازتهما الصيفية.

وظهر عمر السعيد برفقة عمرو دياب في أجواء ودية، وسط حالة من الانسجام بينهما خلال لقائهما في الساحل الشمالي، حيث لاقت الصورة تفاعلًا من متابعي النجمين، الذين عبروا عن سعادتهم باللقاء.

عمر السعيد ومسلسل «غرفة التحقيق»

وعلى جانب آخر، ينتظر الفنان عمر السعيد خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أعماله الدرامية، مسلسل «غرفة التحقيق»، الذي يخوض من خلاله تجربة مختلفة، باعتباره من أوائل أعمال «المايكرو دراما» في مصر والعالم العربي.

وتعتمد فكرة المسلسل على تقديم الحلقات بتقنية التصوير الرأسي، بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة عبر الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي، في تجربة مستوحاة من انتشار هذا النوع من الدراما القصيرة في الصين.

50 حلقة بإيقاع سريع

ويتكون مسلسل «غرفة التحقيق» من 50 حلقة، وتتراوح مدة الحلقة الواحدة بين دقيقة و5 دقائق، ليقدم الأحداث في إيقاع سريع يناسب طبيعة «المايكرو دراما».

وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي تشويقي، من خلال فريق تحقيق ثابت يتولى التعامل مع عدد من القضايا والجرائم المختلفة، مع اختلاف تفاصيل كل قضية وتطوراتها، وهو ما يمنح العمل طابعًا متجددًا من حلقة إلى أخرى.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب عمر السعيد كل من إلهام وجدي، وتميم عبده، ومحمد نشأت، والعمل من تأليف شادي عبد الله، وإخراج عمرو قورة.

آخر أعمال عمر السعيد

وكان آخر ظهور للفنان عمر السعيد من خلال شخصية «يونس» في مسلسل «إفراج»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته عمرو سعد، حاتم صلاح، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

ويواصل عمر السعيد خلال الفترة الحالية تنويع اختياراته الفنية، خاصة مع خوضه تجربة «غرفة التحقيق» التي تعتمد على شكل مختلف في تقديم الدراما، سواء من حيث مدة الحلقات أو طريقة التصوير والعرض.