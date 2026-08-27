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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يكشف مشاركته في «القصة الكاملة» بحكاية جديدة

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
تقى الجيزاوي

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن مشاركته في مسلسل «القصة الكاملة»، من خلال كتابة إحدى الحكايات التي يتضمنها العمل، موضحًا أن تفاصيلها وموعد عرضها سيتم الإعلان عنهما خلال الفترة المقبلة.

وأشاد عمرو محمود ياسين بفكرة المسلسل، مؤكدًا أن اختلاف صناع وأبطال كل حكاية يمنح التجربة تنوعًا ويجعل لكل قصة طابعًا خاصًا.

وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «يبدأ من غدٍ الجمعة 28 أغسطس عرض مسلسل (القصة الكاملة) على منصة شاهد، وتنطلق أولى حكاياته مع (لعبة جهنم)».

وأضاف: «أعتقد أن من أكثر ما يميز تجربة (القصة الكاملة) أن كل حكاية فيه لها عالمها الخاص وفريقها المختلف؛ مؤلف ومخرج وأبطال جدد مع كل قصة، وهو ما يمنح المشروع تنوعًا كبيرًا ويجعل كل حكاية تجربة مستقلة تمامًا عما قبلها وما بعدها». وأوضح أن حكاية «لعبة جهنم» ليست من تأليفه، قائلًا: «لكن يسعدني أن أعلن أنني سأشارك في المسلسل بحكاية أخرى سنكشف عن تفاصيلها وموعد عرضها لاحقًا».

واختتم عمرو محمود ياسين حديثه متمنيًا التوفيق لصناع «لعبة جهنم» وجميع المشاركين في حكايات «القصة الكاملة»، معربًا عن أمله في أن تنال التجربة إعجاب الجمهور. 

حكاية «لعبة جهنم»

وكانت طرحت منصة mbc شاهد فيديو جديدًا من كواليس حكاية «لعبة جهنم»، التي يقدم بطولتها الفنان محمد فراج ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، وذلك قبل انطلاق عرضها المقرر يوم 28 أغسطس الجاري.

وتكشف الكواليس جانبًا من أجواء الحكاية، التي تنتمي إلى أجواء التشويق والرعب والغموض، بينما احتفظ صناع العمل بتفاصيل الأحداث ومفاجآتها الرئيسية استعدادًا لعرضها.

القصة الكاملة 

ويأتي مسلسل «لعبة جهنم» ضمن سلسلة «القصة الكاملة» من إنتاج مجدي الهواري، والتي تعتمد على تقديم حكايات منفصلة، لكل حكاية أبطالها وأحداثها الخاصة، مع تنوع بين القضايا والأجواء الدرامية.

وكان البرومو الدعائي للحكاية قد حمل عددًا من المشاهد الغامضة والمواقف المشوقة، ما زاد من التساؤلات حول طبيعة القصة التي يخوضها محمد فراج والشخصيات المحيطة به.

السيناريست عمرو محمود ياسين مسلسل «القصة الكاملة» حكاية «لعبة جهنم»

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