عمرو محمود ياسين يعرب عن حزنه لخروج منتخب المغرب من مونديال العالم

علق السيناريست عمرو محمود ياسين على هزيمة المغرب أمام منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه على فيسبوك: "هارد لاك لمنتخب المغرب طبعا النهاردة خسر قدام فرنسا 2-0 والحقيقه الماتش ده زعلني أكتر على المباراة بتاعتنا قدام الارجنتين حقيقي بجد زعلت اكثر .. الحمد لله على كل شيء ان شاء الله ان شاء الله نعوض في كأس الامم الأفريقية جزء مما كنا نتمناه في هذه البطولة إن شاء الله من دلوقتي كأس الأمم الأفريقية القادمة هدف مصري لن نتنازل عنه بإذن الله".

وحقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.