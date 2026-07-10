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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: شوبير رفض عرضا للاحتراف الخارجي.. والأهلي يبحث تجديد عقده

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
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أكد الإعلامي أمير هشام، ان الساعات الأخيرة شهدت وصول عرض لـ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، موضحًا أن العرض وصل للاعب ولم يصل للنادي.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: العرض لم يلقى قبول مصطفى شوبير، والأقرب حال عدم تلقى عرض جيد يرضي طموحه سيجدد عقده مع النادي.

وأضاف: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في البقاء مع الأهلي ولا يريد الاحتراف الخارجي.

وتابع: مروان عطية أيضا سوف يتم بحث ملف تجديد عقده، وفقا لسقف الرواتب الذي تم وضعه بالحصول على 25 مليون جنيه بالإضافة للحوافز والبنود الإضافية الخاصة بالاعلانات.

مصطفى شوبير النادي الأهلي إمام عاشور مروان عطية

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