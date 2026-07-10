السلطات الأمريكية توجه اتهامات لشخص هدد بإحراق منزل حاكم بنسلفانيا

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا من منطقة فيلادلفيا، بتوجيه تهديدات إرهابية ذات طابع معادٍ للسامية ضد حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو.



ووفقًا لشرطة ولاية بنسلفانيا، فإن المتهم، ريتشارد جون فرانكلين، توجه إلى مكتب أحد المشرعين المحليين على خلفية نزاع ضريبي، حيث أطلق عبارات معادية للسامية، وهدد بإحراق مقر إقامة الحاكم.



ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من عام على واقعة إضرام النار في مقر إقامة الحاكم، عندما نفذ رجل آخر الهجوم بدافع غضبه من موقف شابيرو تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس، قبل أن يصدر بحقه حكم بالسجن لسنوات طويلة.