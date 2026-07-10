مليارات المراهنات بقفص الاتهام.. هل دفعت مصر ثمن المصالح الاقتصادية في مونديال 2026؟

لم يكن خروج المنتخب المصري من بطولة كأس العالم 2026 مجرد نهاية لمشواره في البطولة، بل تحول إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل، بعدما فتحت القرارات التحكيمية المثيرة بابًا واسعًا للنقاش حول مدى تأثير المصالح الاقتصادية الضخمة على كرة القدم الحديثة.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ورغم الأداء القوي الذي قدمه الفراعنة، فإن النهاية الدرامية للمباراة، وما شهدته من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، دفعت كثيرين إلى التساؤل.. هل كانت كرة القدم وحدها هي التي حسمت النتيجة؟

مليارات الدولارات تفرض نفسها على البطولة

تشير تقارير متخصصة في الاقتصاد الرياضي إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم تعد الأغلى في تاريخ البطولة من حيث حجم التدفقات المالية، إذ تجاوزت قيمة الأموال المتداولة في أسواق التوقعات والمراهنات القانونية أكثر من 50 مليار دولار، مستفيدة من زيادة عدد المنتخبات والمباريات.



ومع هذه الأرقام الضخمة، أصبحت البطولة حدثًا اقتصاديًا عالميًا لا يقتصر تأثيره على المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى شركات البث العملاقة، والمنصات الرقمية، والرعاة التجاريين، وشركات الإعلانات التي ترتبط أرباحها بشكل مباشر باستمرار المنتخبات صاحبة الشعبية العالمية في المنافسة.

ويرى مراقبون أن بقاء منتخب بحجم الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، يمنح البطولة قيمة تسويقية هائلة، سواء من حيث نسب المشاهدة أو عوائد الإعلانات وحقوق البث، وهو ما جعل البعض يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه المصالح على أجواء المنافسة.





قرارات تحكيمية أشعلت الجدل

ازدادت حالة الجدل عقب القرارات التي اتخذها الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعدما اعتبر قطاع واسع من الجماهير والمحللين أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي، خاصة بعد إلغاء هدف رأى كثيرون أنه كان صحيحًا وكان كفيلًا بتغيير مسار المباراة وإقصاء حامل اللقب.

وأعادت تلك اللقطات إلى الواجهة النقاش الدائم حول العلاقة بين كرة القدم الحديثة والاستثمارات الضخمة التي أصبحت تحيط بها، في ظل تنامي قيمة البيانات اللحظية التي تُباع لشركات التحليلات الرياضية ومنصات التوقعات والمراهنات، والتي أصبحت تمثل مصدرًا ماليًا مهمًا داخل صناعة كرة القدم.

اقتصاد كرة القدم تحت المجهر

يرى عدد من المتابعين أن تضخم العوائد المالية المرتبطة بالبطولات الكبرى جعل كرة القدم صناعة اقتصادية تتداخل فيها المصالح التجارية مع الجوانب الرياضية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز الشفافية وتطوير منظومة التحكيم بما يضمن حماية نزاهة المنافسات ويمنع أي شكوك قد تؤثر على ثقة الجماهير.

طاقم تحكيم المباراة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أسند إدارة المباراة إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، بمعاونة كل من سيريل موجنييه ومهدي رحموني، بينما تولى النرويجي إسبن إسكاس مهام الحكم الرابع، وإيزاك باشفيكن الحكم المساعد الاحتياطي.



قائمة الفراعنة في المونديال

وضمت قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

سيظل خروج منتخب مصر من مونديال 2026 محل نقاش واسع بين الجماهير والخبراء، ليس فقط بسبب النتيجة، ولكن أيضًا بسبب الجدل التحكيمي الذي رافق اللقاء، وما أثاره من تساؤلات حول تأثير المصالح الاقتصادية المتزايدة في كرة القدم العالمية.