محمد إمام يحتفل بإيرادات فيلم صقر وكناريا.. تخطى 60 مليون جنيه في 15 يوما

احتفل الفنان محمد إمام بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلمه صقر وكناريا في دور العرض السينمائي، بعدما تجاوزت إيراداته 60 مليون جنيه خلال أول 15 يومًا من طرحه.

ونشر إمام رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أعرب خلالها عن سعادته باستمرار الإقبال الجماهيري على الفيلم، مؤكدًا أن إيرادات بداية الأسبوع الثالث جاءت أعلى من الأسبوعين السابقين، رغم تزامن عرضه مع مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026، إلى جانب امتحانات الثانوية العامة.

وكتب محمد إمام: “الحمد لله، أكتر من 60 مليون في 15 يوم، وإيرادات أول الأسبوع التالت أعلى من الأسبوعين اللي فاتوا، مع خمس ماتشات لمصر في كأس العالم وامتحانات الكيمياء والفيزياء وغيرهم في الثانوية العامة، ولسه اللي جاي ماجاش زيه إن شاء الله.”

فيلم صقر وكناريا بطولة محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية «صقر»، والفنان شيكو يجسد شخصية «بلال» أو «كناريا»، ويسرا اللوزى التى تجسد شخصية «ليلى»، ويارا السكرى التى تجسد شخصية «فرح» وخالد الصاوى وانتصار ودانا حمدان، كما يستضيف مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنان محمود عبدالمغنى، نسرين أمين، دياب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى.



