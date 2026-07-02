حلم قديم.. محمد إمام يشوّق جمهوره لتجربة جديدة من المسرح

شوق الفنان محمد إمام، جمهوره لعمل مسرحي جديد ومفاجأة لجمهوره في تجربة جديدة له.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على فيسبوك: “توكلنا على الله خطوة جديدة .. حلم قديم مفاجأة قريب ان شاء الله برنس العالم”.

ويستعد الفنان محمد إمام لخوض أولى تجاربه على خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "برنس العالم"، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية بعد سنوات من النجاح في السينما والدراما التلفزيونية.

وتحظى مسرحية برنس العالم باهتمام واسع منذ الإعلان عنها، خاصة أنها تمثل الظهور المسرحي الأول لمحمد إمام، ما زاد من حماس جمهوره الذي يترقب الكشف عن تفاصيل العمل، وموعد عرضه الرسمي، إلى جانب الإعلان عن فريق النجوم المشاركين فيه.

وكشف مؤلف مسرحية برنس العالم مصطفى بسيط، خلال تصريحات تلفزيونية، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مميزة بالنسبة له، لا سيما أنه التعاون الأول الذي يجمعه بالفنان محمد إمام.