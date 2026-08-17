مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026 على خطي القاهرة وأسوان

تتصدر مواعيد قطارات تالجو اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، اهتمام المسافرين الراغبين في التنقل بين القاهرة والإسكندرية، أو السفر بين العاصمة ومحافظات الصعيد وصولًا إلى أسوان، بالتزامن مع استمرار تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة على عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر.

وتشمل جداول التشغيل رحلات تالجو على خط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس، إلى جانب رحلات القاهرة ـ أسوان والعكس، وتوفر هذه القطارات خدمة متميزة للمسافرين على الخطوط الرئيسية، مع مواعيد موزعة على مدار اليوم لتلبية احتياجات الركاب.

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وبحسب أحدث الجداول المنشورة اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، تشمل رحلات تالجو قطارات بأرقام 2025 و2023 و2027 على خط القاهرة ـ الإسكندرية، وقطارات 2022 و2024 و2026 في الاتجاه المقابل، بينما يعمل القطاران 2030 و2031 على خط القاهرة ـ أسوان والعكس.

مواعيد قطارات تالجو من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

تتضمن مواعيد قطارات تالجو على خط القاهرة ـ الإسكندرية اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 ثلاث رحلات، تبدأ في الصباح وتستمر حتى المساء، بما يتيح للمسافرين اختيار الموعد الأنسب لهم وفق توقيت السفر المخطط له.

ويقوم القطار رقم 2025 من القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحًا، ويصل إلى محطة الإسكندرية في الساعة 10:30 صباحًا، بينما يقوم القطار رقم 2023 من القاهرة في الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية في الساعة 4:30 مساءً.

أما القطار رقم 2027، فيقوم من القاهرة في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى الإسكندرية في الساعة 9:30 مساءً، لتكون هذه الرحلة من الخيارات المسائية أمام الركاب المتجهين من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتتطابق هذه المواعيد مع أحدث الجداول المنشورة لرحلات تالجو على خط القاهرة ـ الإسكندرية، والتي تتضمن كذلك القطارين 2025 و2023 والقطار 2027 ضمن قطارات الخدمة الفاخرة على الخط.

مواعيد قطارات تالجو من الإسكندرية إلى القاهرة

أما المسافرون الراغبون في الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة، فتتضمن جداول اليوم رحلات قطارات تالجو بأرقام 2022 و2024 و2026، مع اختلاف توقيتات القيام والوصول بحسب كل رحلة.

ويقوم القطار رقم 2022 من محطة الإسكندرية في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 مساءً، بينما يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية في الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل إلى القاهرة في الساعة 4:30 مساءً.

كما يقوم القطار رقم 2026 من محطة الإسكندرية في الساعة 6:50 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:20 مساءً.

وتشير أحدث البيانات المنشورة اليوم إلى وجود رحلة تالجو رقم 2022 من الإسكندرية في الساعة 7:00 صباحًا في بعض الجداول المنشورة، بينما يتضمن النص محل التقرير ملاحظة خاصة بشأن تشغيل القطار رقم 2022 الساعة 9:00 صباحًا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ولذلك ينبغي على المسافر مراجعة جدول الرحلة في يوم السفر قبل التوجه إلى المحطة للتأكد من الموعد المطبق.

مواعيد قطارات تالجو القاهرة أسوان اليوم

يضم خط القاهرة ـ أسوان والعكس رحلتي تالجو رقم 2030 ورقم 2031، وتوفر الرحلتان خدمة مباشرة على خط الوجه القبلي، مع التوقف في عدد من المحطات الرئيسية على امتداد الطريق إلى جنوب مصر.

ويقوم القطار رقم 2030 من القاهرة في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى أسوان في الساعة 6:40 صباح اليوم التالي، وهو ما يجعل الرحلة مناسبة للمسافرين الذين يفضلون السفر ليلًا والوصول إلى أسوان في ساعات الصباح.

وفي الاتجاه المقابل، يقوم القطار رقم 2031 من أسوان يوميًا في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:50 صباحًا، بما يوفر رحلة ليلية أخرى للمسافرين من أسوان إلى العاصمة.

وتؤكد جداول السكك الحديدية المنشورة أن قطار تالجو رقم 2030 يغادر القاهرة إلى أسوان في الساعة 7:00 مساءً، بينما ينطلق القطار رقم 2031 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 7:00 مساءً، مع اختلاف موعد الوصول وفق اتجاه الرحلة.

ما محطات توقف قطار تالجو القاهرة أسوان؟

يتوقف قطار تالجو العامل على خط القاهرة ـ أسوان في عدد من المحطات الرئيسية التي تخدم محافظات الوجه القبلي، وتشمل المحطات الواردة في جدول التشغيل الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وإدفو، وكوم أمبو، وأسوان.

وتتيح هذه المحطات للمسافرين الاستفادة من خدمة تالجو خلال الرحلة الطويلة بين القاهرة ومحافظات الصعيد، كما تربط الخدمة بين عدد من المدن الرئيسية التي تشهد حركة سفر يومية على خط الوجه القبلي.

ويُعد خط القاهرة ـ أسوان من أهم خطوط السكك الحديدية في مصر بالنسبة إلى رحلات الصعيد، وتضم حركة التشغيل اليومية أنواعًا متعددة من القطارات إلى جانب تالجو، بما يوفر خيارات مختلفة للمسافرين بحسب الدرجة وموعد الرحلة.

جدول مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026

وبالنسبة إلى المسافرين الذين يبحثون عن جدول سريع لمواعيد تالجو اليوم، فإن قطار 2025 يتحرك من القاهرة إلى الإسكندرية الساعة 8:00 صباحًا ويصل 10:30 صباحًا، وقطار 2023 يتحرك الساعة 2:00 ظهرًا ويصل 4:30 مساءً، بينما يتحرك قطار 2027 الساعة 7:00 مساءً ويصل 9:30 مساءً.

وفي الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة، يتحرك قطار 2022 الساعة 7:00 مساءً ويصل 9:30 مساءً، بينما يتحرك قطار 2024 الساعة 2:00 ظهرًا ويصل 4:30 مساءً، ويتحرك قطار 2026 الساعة 6:50 مساءً ويصل 9:20 مساءً.

وعلى خط القاهرة ـ أسوان، يتحرك قطار 2030 الساعة 7:00 مساءً ويصل أسوان الساعة 6:40 صباح اليوم التالي، بينما يتحرك قطار 2031 من أسوان الساعة 7:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

كيف يتأكد المسافر من موعد قطار تالجو قبل السفر؟

ويُنصح المسافرون بمراجعة جدول التشغيل قبل التوجه إلى محطة القطار، خصوصًا أن هيئة السكك الحديدية توفر خدمة إلكترونية للاستعلام عن مواعيد القطارات من خلال تحديد محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر، كما تتيح معرفة الرحلات المتاحة وفق البيانات المسجلة على النظام الإلكتروني للهيئة. خدمة جدول القطارات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتكتسب مراجعة الموعد أهمية خاصة في حالة الرحلات التي ترتبط بملاحظات تشغيلية في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، لذلك لا ينبغي الاعتماد على جداول الأيام السابقة عند التخطيط للسفر في موعد مختلف، بل يجب التأكد من بيانات الرحلة الخاصة بتاريخ السفر.

مواعيد قطارات تالجو القاهرة الإسكندرية وأسوان اليوم

وتأتي قطارات تالجو ضمن الخدمات التي يعتمد عليها المسافرون بين القاهرة والإسكندرية، وكذلك على خط القاهرة وأسوان، حيث توفر الرحلات مواعيد مختلفة خلال اليوم على الخط البحري، إلى جانب رحلات المساء على خط الصعيد.

ومع استمرار حركة القطارات اليومية، يمكن للمسافرين الاختيار بين مواعيد متعددة وفق وجهة السفر، مع ضرورة التأكد من رقم القطار وموعد القيام والوصول قبل السفر، خاصة بالنسبة إلى الرحلات التي تتضمن تغييرات أو ترتيبات تشغيلية مرتبطة ببعض أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

ويظل جدول اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026 هو المرجع الزمني المطلوب للمسافرين الذين يخططون للسفر في هذا التاريخ، مع أهمية الاستعلام النهائي من الهيئة القوميّة لسكك حديد مصر قبل التوجه إلى المحطة، لضمان الحصول على أحدث بيانات التشغيل.