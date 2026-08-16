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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفراخ على بطاقات التموين.. منتجى الدواجن يكشف مفاجأة حول المقترح

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل العاجل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في امتصاص المعروض وتحقيق التوازن داخل السوق، ويحد من تراجع الأسعار إلى مستويات تهدد قدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل “صدي البلد” أن وضع آلية منظمة لسحب الفائض وتخزينه يمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع الأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، وإعادة طرحها في الأسواق عند الحاجة.

طرح الدواجن والبيض على بطاقات التموين

وأعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تأييده لمقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن إعادة الاستفادة منها في مواجهة تداعيات زيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وأكد أن طرح الدواجن والبيض عبر المنظومة التموينية يحقق هدفين متوازيين، أولهما توفير مصدر مهم للبروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني سحب جزء من المعروض من الأسواق، بما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

التصدير يحتاج وقتًا.. وليس حلًا عاجلًا

وحول إمكانية الاعتماد على التصدير كحل للتخلص من فائض الإنتاج، أكد الزيني أن التوسع في التصدير يمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا لصناعة الدواجن المصرية، لكنه لا يمكن أن يكون حلًا فوريًا للأزمة الحالية.

الدواجن

وأوضح أن فتح الأسواق الخارجية يتطلب وقتًا وإجراءات وتجهيزات واشتراطات محددة، إلى جانب قدرة تنافسية قوية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى شدة المنافسة، خاصة مع المنتج التركي في أسواق دول الخليج.

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية من الدواجن لا يزال محدودًا مقارنة بإجمالي الإنتاج المحلي، ولا يتجاوز نحو 1%، وبالتالي فإن التصدير وحده لا يمكنه في الوقت الحالي استيعاب الفائض الموجود بالسوق.

تحذير من امتداد الخسائر إلى صناعة الدواجن بالكامل

وحذر الزيني من أن استمرار الخسائر لفترات طويلة لن يقتصر تأثيره على المربين والمنتجين فقط، وإنما سيمتد إلى مختلف حلقات صناعة الدواجن، باعتبارها منظومة مترابطة تبدأ من قطاع الأمهات والجدود، مرورًا بالتفريخ والتسمين وإنتاج البيض، وصولًا إلى صناعة الأعلاف والأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على ضرورة التحرك العاجل واتخاذ قرارات تنفيذية واضحة للحفاظ على استثمارات القطاع والعمالة العاملة به، محذرًا من أن استمرار الضغوط على المنتجين قد يدفع بعضهم إلى تقليص النشاط أو الخروج من السوق، بما ينعكس مستقبلًا على حجم المعروض واستقرار الأسعار.

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وأكد أن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم مصادر البروتين الحيواني للمواطنين، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن الحفاظ على استقرارها يتطلب تدخلات سريعة ومدروسة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين.

الدواجن البيض الفراخ التموين طرح الفراخ على التموين الدواجن فى التموين

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