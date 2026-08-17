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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود

C8 بريلياتور XXV
C8 بريلياتور XXV
صبري طلبه

اختارت سبايكر أسبوع مونتيري للسيارات لتعيد تسليط الضوء على C8 بريلياتور XXV، التي ظهرت أمام الحضور خلال فعالية ذا كويل، لتقدم الشركة من خلالها رؤية مختلفة للسيارة الخارقة الحديثة.

ويأتي طراز C8 بريلياتور XXV بتوليفة تجمع بين التصميم المستوحى من الطائرات، والمحرك عالي الأداء، والمقصورة المصممة بعناية، إلى جانب خطة إنتاج محدودة للغاية.

C8 بريلياتور XXV 

ملامح مستوحاة من عالم الطيران

تبدو C8 بريلياتور XXV من النظرة الأولى، مختلفة عن السيارات الخارقة المعتادة، إذ اعتمدت سبايكر مجموعة من التفاصيل المستوحاة من الطائرات ضمن تصميمها الخارجي، وتظهر هذه الفكرة بوضوح في المصابيح الخلفية التي تستلهم شكل الطائرات المقاتلة، إلى جانب الجنوط التي تحاكي في تصميمها مراوح الطائرات، ما يمنح السيارة هوية بصرية مميزة.

C8 بريلياتور XXV 

محرك وأداء سبايكر C8 بريلياتور XXV 

يوجد تحت الهيكل الرياضي محرك V8 بسعة 4.0 لتر مع شاحني توربو، ويقدم 800 حصان، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 1,000 نيوتن متر، وتنتقل هذه القوة إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، في تركيبة تمنح السيارة طابعًا ميكانيكيًا مباشرًا وتختلف عن التوجه السائد نحو ناقلات الحركة الأوتوماتيكية في السيارات الخارقة الحديثة.

C8 بريلياتور XXV 

وتنعكس هذه الأرقام مباشرة على قدرات السيارة، إذ تتجاوز سرعتها القصوى حاجز 350 كيلومترًا في الساعة، وتكشف هذه السرعة عن مستوى الأداء الذي تستهدفه سبايكر، خصوصًا مع الجمع بين محرك V8 مزدوج التوربو، والدفع الخلفي، وناقل الحركة اليدوي.

تصميم أقرب للمتاحف العريقة 

واصلت سبايكر نهجها المختلف داخل المقصورة، حيث استخدمت جلد Tuscan Saddle  في تغطية أجزاء واسعة من الداخل، مع تصميم لقمرة القيادة يستلهم أجواء عالية الفخامة، وتمنح العدادات والتفاصيل المعدنية وترتيب عناصر التحكم المقصورة مظهرًا أقرب إلى المتاحف العريقة ولكن بتكنولوجيا عصرية.

C8 بريلياتور XXV 

سبايكر C8 بريلياتور XXV و25 نسخة فقط 

تزداد خصوصية C8 بريلياتور XXV حيث سيقتصر إنتاجها على 25 سيارة حول العالم، وستُصنع كل نسخة وفق المواصفات التي يحددها مالكها، ما يعني إمكانية اختلاف التفاصيل النهائية من سيارة إلى أخرى، سواء في الألوان أو الخامات أو التجهيزات الداخلية.

ولم تكشف سبايكر عن السعر الرسمي للسيارة، لتظل قيمة C8 بريلياتور XXV غير معلنة بالتزامن مع استمرار الحديث عن مشروعها محدود الإنتاج.

سبايكر أسبوع مونتيري C8 بريلياتور C8 بريلياتور XXV C8 بريلياتور XXV سيارة C8 بريلياتور XXV

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