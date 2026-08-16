القطار السريع.. شبكة بطول 2000 كيلومتر وفرص عمل وصناعات مصرية

أكد اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، أن إجمالي أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر يبلغ نحو 2000 كيلومتر، موزعة على 3 خطوط رئيسية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل ودعم حركة التجارة.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “أحداث الساعة”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إنشاء مناطق لوجستية حول خطوط القطار السريع سيسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية المرتبطة بالمشروع.

وأشار مساعد وزير النقل إلى أن القطار السريع لن يقتصر دوره على نقل الركاب، بل سيعمل أيضًا على نقل البضائع، بما يسهم في تسريع وتنظيم حركة التجارة، مؤكدًا أن المشروع سيشهد قيام العديد من الصناعات المرتبطة به.

وتابع أن جميع الأعمال الصناعية الخاصة بمشروع القطار السريع يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية، اعتمادًا على كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير.

يتقاطع معه 61 كوبري

ولفت إلى أن مسار الخط الأول يتقاطع معه 61 كوبري، بالإضافة إلى 52 كوبري مشاة، مؤكدًا عدم وجود أي مزلقانات على مسار الخط، بما يعزز عوامل الأمان والسلامة لمستخدمي منظومة النقل الجديدة.