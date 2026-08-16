الابن الجاحد.. شاب ينهي حياة والدته ويدفن الجثمان داخل غرفة النوم بالزيتون

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثمان سيدة تبلغ من العمر 74 عاما بعدما أقدم ابنها البالغ من العمر 32 عاما، على إنهاء حياتها ودفنها داخل غرفة نومها منذ عامين، ثم حاول إخفاء الجثمان ببناء من الطوب ووضع طبقة من الأسمنت عليه، بدائرة قسم شرطة الزيتون.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الزيتون بلاغا من مندوب مبيعات، أفاد بغياب خالته البالغة من العمر 74 عاما، وكانت تقيم بصحبة ابنها العاطل، موضحا أنه لا يعلم مكان تواجدها.

التحريات تكشف مفاجأة

وبإجراء التحريات، تبين أن ابن المجني عليها سبق أن تعدى عليها بالضرب في أكثر من مناسبة، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه قبل عامين نشبت مشادة كلامية بينه وبين والدته، تطورت إلى قيامه بقتلها، ثم دفن جثمانها داخل غرفة نومها.

طريقة اخفاء الجثمان

وأضاف المتهم أنه أقام بناء بالطوب على هيئة مستطيل فوق مكان دفن الجثمان، ثم وضع طبقة من الأسمنت لإخفائه ومنع اكتشاف الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج الجثمان ونقله إلى مشرحة زينهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.